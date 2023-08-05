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Мухин не удивлён, что открыл счёт дублям в РПЛ

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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин признался, что для него не стала сюрпризом результативная игра в матче третьего тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом».
Мухин не удивлён, что открыл счёт дублям в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«В принципе, ничего необычного. Я ожидал, что такое (дубль. — RT) может случиться. И это случилось. Я очень рад», — цитирует Мухина «Матч ТВ».

При этом он не стал давать конкретный ответ на вопрос о секрете удачной игры ЦСКА в матче с «Локомотивом».

«Зачем мне его рассказывать? Чтобы все так играли? Оставлю его в тайне. Взяли игру в свои руки. Игра пошла — вот и всё», — добавил армеец.

21-летний хавбек впервые оформил дубль в матче Российской премьер-лиги (РПЛ): Мухин дважды отличился в игре с «Локомотивом».

Примечательно, что в предыдущих 55 матчах РПЛ он забил лишь один мяч.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу красно-синих.

Ранее сообщалось, что Федор Чалов возглавил гонку бомбардиров РПЛ.

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