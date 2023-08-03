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Зобнин признался, что до сих пор не видел Медину на тренировках «Спартака»

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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин считает, что парагвайский хавбек Хесус Медина быстро адаптируется в московской команде.
Зобнин признался, что до сих пор не видел Медину на тренировках «Спартака»
  • РИА Новости

«К сожалению, я не тренируюсь практически из-за того, что плотный график, поэтому ещё не видел его на тренировках. Сегодня буду тренироваться впервые с начала чемпионата, с матча с «Нефтчи», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

По словам футболиста, с тех пор он нормально ещё не тренировался. Были только восстановительные занятия.

Парагваец перешёл из ЦСКА в «Спартак» 10 июля.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что у Медины было небольшое повреждение икроножной мышцы.

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