Зобнин признался, что до сих пор не видел Медину на тренировках «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин считает, что парагвайский хавбек Хесус Медина быстро адаптируется в московской команде.

«К сожалению, я не тренируюсь практически из-за того, что плотный график, поэтому ещё не видел его на тренировках. Сегодня буду тренироваться впервые с начала чемпионата, с матча с «Нефтчи», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

По словам футболиста, с тех пор он нормально ещё не тренировался. Были только восстановительные занятия.

Парагваец перешёл из ЦСКА в «Спартак» 10 июля.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что у Медины было небольшое повреждение икроножной мышцы.