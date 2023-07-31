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Зеленов о самочувствии Медины: было небольшое повреждение икроножной мышцы

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о восстановлении полузащитника Хесуса Медины.
Зеленов о самочувствии Медины: было небольшое повреждение икроножной мышцы
  • РИА Новости

«У Медины было небольшое повреждение, насколько я понимаю. Тренер говорил, вроде икроножной мышцы. Главное, что он восстановился и сейчас уже в заявке», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

10 июля 2023 года 26-летний парагваец перешёл из ЦСКА в «Спартак», подписав с красно-белыми контракт на три года.

Полузащитник пропустил встречу первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» из-за травмы. И игру групповой стадии Кубка России с «Краснодаром». Медина впервые попал в заявку «Спартака» на матч РПЛ с «Балтикой».

Ранее главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев заявил, что «Балтика» будет играть вторым номером со «Спартаком».

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