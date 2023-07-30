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Бояринцев: «Спартаку» надо опасаться стандартов «Балтики» в матче РПЛ

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Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев считает, что калининградская «Балтика» во втором туре чемпионата России по футболу будет играть вторым номером с московским «Спартаком».
Бояринцев: «Спартаку» надо опасаться стандартов «Балтики» в матче РПЛ
  • РИА Новости

«Красно-белым надо опасаться стандартных положений, потому что, например, у «Торпедо» Игнашевича было очень много разнообразных вариантов стандартов. «Спартаку» надо на это обратить внимание при подготовке к матчу», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Экс-защитник московской команды считает, что «Балтика» сделает ставку на игру на контратаках.

«Матч с «Балтикой» не будет простым, потому что команда Игнашевича неплохо обороняется. При всём при этом «Спартак» должен добиться победы в предстоящей игре», — добавил Бояринцев.

«Спартак» 31 июля примет на своём поле «Балтику». Игра начнётся в 19:30 мск. В первом туре красно-белые обыграли «Оренбург» (3:2), приморская команда уступила «Сочи» (0:2).

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что Хесус Медина был поражён сильной негативной реакцией со стороны болельщиков после перехода из ЦСКА.

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