Бояринцев: «Спартаку» надо опасаться стандартов «Балтики» в матче РПЛ
- РИА Новости
«Красно-белым надо опасаться стандартных положений, потому что, например, у «Торпедо» Игнашевича было очень много разнообразных вариантов стандартов. «Спартаку» надо на это обратить внимание при подготовке к матчу», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».
Экс-защитник московской команды считает, что «Балтика» сделает ставку на игру на контратаках.
«Матч с «Балтикой» не будет простым, потому что команда Игнашевича неплохо обороняется. При всём при этом «Спартак» должен добиться победы в предстоящей игре», — добавил Бояринцев.
«Спартак» 31 июля примет на своём поле «Балтику». Игра начнётся в 19:30 мск. В первом туре красно-белые обыграли «Оренбург» (3:2), приморская команда уступила «Сочи» (0:2).
Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что Хесус Медина был поражён сильной негативной реакцией со стороны болельщиков после перехода из ЦСКА.