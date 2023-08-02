Экс-арбитр ФИФА Савченко: в эпизоде с Гайичем следует наказать VAR

Бывший судья Юрий Савченко прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС отменить дисквалификацию защитника ЦСКА Милана Гайича, полученную в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«КДК РФС правильно отменил красную карточку защитника ЦСКА Милана Гайича. Я согласен с тем, что он был удалён несправедливо. Но не стоит в этой ситуации винить только Владислава Безбородова. Он профессионал, который до эпизода с удалением всё сделал по правилам: показал жёлтую карточку и назначил пенальти. Но судьи на VAR вмешались в его работу и запутали человека. Ведь этот фактор никто не отменял. Безбородов не робот. Он, как и любой из нас, может допустить ошибку», — заявил Савченко RT.

Он также отметил, что уже не первый год в российском чемпионате принято доверять только решению VAR.

«Прописали это везде, где только можно. И арбитры это усвоили. Они понимают, что если поступят по-своему и не будут слушать видеоассистентов, то их обязательно накажут. Безбородов это понимал и поэтому решил довериться им. Так что в первую очередь следует наказать его ассистентов, которые не разобрались в ситуации до конца. Перед ними идёт трансляция — зачем же вы вмешиваетесь в эпизод, где арбитр принял решение?» — добавил Савченко.

Ранее экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поддержал решение КДК отменить красную карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу, полученную в матче второго тура РПЛ с «Ахматом».