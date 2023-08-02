Хусаинов: Гайич не заслужил дисквалификации, КДК поступил справедливо

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поддержал решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) отменить красную карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу, полученную в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«В данном случае КДК поступил справедливо, отменив красную карточку Милана Гайича. В том матче Владислав Безбородов отработал просто ужасно. Он решил идти против правил, сославшись на какие-то помехи между VAR и судьями. Это явное лукавство с его стороны, он же не первый матч работает. Должен прекрасно понимать, что нельзя принимать такие решения. Если ты выдал жёлтую и назначил пенальти, то после его исполнения ни в коем случае нельзя всё бросить и менять решение. Это грубое нарушение правил. Надеюсь, что Безбородова отстранят», — сказал Хусаинов RT.

Ранее Хусаинов заявил, что не согласен с решением КДК оставить в силе дисквалификацию главного тренера «Зенита» Сергея Семака по итогам матча второго тура РПЛ с «Ростовом».