Хусаинов: КДК РФС должен был отменить удаление Семака

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов не согласен с решением контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) оставить в силе дисквалификацию главного тренера «Зенита» Сергея Семака по итогам матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Я считаю, что КДК РФС поступил несправедливо по отношению к Сергею Семаку. Считаю, что это удаление нужно было отменить совсем, а не делать снисхождение в виде одного матча, потому что никакого грубого нарушения правил с его стороны не было. Сергей просто обратился к арбитру, к тому же после финального свистка. А Евгений Кукуляк повёл себя в данном случае несдержанно», — заявил Хусаинов RT.

Он также отметил, что красная карточка Семака похожа на эпизод с удалением Валерия Карпина в 25-м туре прошлого сезона в матче со «Спартаком».

«Тогда Кирилл Левников удалил тренера «Ростова» после финального свистка. Когда тренер подходит к тебе пообщаться после игры, нужно с ним поговорить, успокоить его. Это подчеркнёт твой профессионализм. А ты суёшь ему красную в лицо. Это что-то на уровне личного оскорбления. Такими темпами к судьям всегда будут относиться негативно в нашем чемпионате», — добавил Хусаинов.

Ранее сообщалось, что Семак избежал дополнительной дисквалификации по итогам матча второго тура РПЛ с «Ростовом».