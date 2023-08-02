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В FISU заявили, что они не могут назвать конкретные сроки возвращения россиян на турниры

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Исполняющий обязанности президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Леонц Эдер прокомментировал возможное возвращение россиян на международные турниры.
В FISU заявили, что они не могут назвать конкретные сроки возвращения россиян на турниры
  • РИА Новости

«Мы находимся в тесном контакте с МОК, международными федерациями и, как всегда, с Российским студенческим спортивным союзом. На данный момент я не могу назвать какие-либо конкретные сроки», — цитирует Эдера Inside the Games.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям при определённых условиях допускать атлетов из России до международных стартов.

Ранее глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже.

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