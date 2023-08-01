В «Спартаке» заявили, что не нарушали правил ФИФА в переговорах по Рябчуку

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможных санкциях со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) за переговоры с защитником греческого «Олимпиакоса» Олегом Рябчуком.

«Спартак» никаких правил не нарушал. Действуем абсолютно в соответствии с требованиями ФИФА, с точки зрения, соответственно, поведения по трансферам. Конкретных игроков и конкретные клубы на данный момент не комментируем», — приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».

По данным СМИ, греческий клуб подал жалобу в ФИФА на красно-белых за переговоры с 25-летним молдаванином.

В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 45 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Олимпиакосу» €6 млн за защитника Рябчука.