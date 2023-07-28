Sport FM: «Олимпиакос» подал жалобу в ФИФА на «Спартак» за переговоры с Рябчуком

«Олимпиакос» принял решение подать жалобу в ФИФА на «Спартак» за переговоры с защитником Олегом Рябчуком.

Как сообщает Sport fm, в «Олимпиакосе» возмущены тем, что красно-белые вели переговоры с защитником Рябчуком без ведома руководства греческого клуба.

По информации источника, футболист был исключён из состава «Олимпиакоса» перед товарищеским матчем с «Рейнджерс».

В сезоне-2022/23 Рябчук сыграл за команду 45 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент подтвердил информацию об интересе «Спартака» к Рябчуку.