Sport FM: «Олимпиакос» подал жалобу в ФИФА на «Спартак» за переговоры с Рябчуком
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Как сообщает Sport fm, в «Олимпиакосе» возмущены тем, что красно-белые вели переговоры с защитником Рябчуком без ведома руководства греческого клуба.
По информации источника, футболист был исключён из состава «Олимпиакоса» перед товарищеским матчем с «Рейнджерс».
В сезоне-2022/23 Рябчук сыграл за команду 45 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.
Ранее агент подтвердил информацию об интересе «Спартака» к Рябчуку.