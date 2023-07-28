Узнать больше

Sport FM: «Олимпиакос» подал жалобу в ФИФА на «Спартак» за переговоры с Рябчуком

Короткая ссылка
«Олимпиакос» принял решение подать жалобу в ФИФА на «Спартак» за переговоры с защитником Олегом Рябчуком.
Sport FM: «Олимпиакос» подал жалобу в ФИФА на «Спартак» за переговоры с Рябчуком
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Kopatsch

Как сообщает Sport fm, в «Олимпиакосе» возмущены тем, что красно-белые вели переговоры с защитником Рябчуком без ведома руководства греческого клуба.

По информации источника, футболист был исключён из состава «Олимпиакоса» перед товарищеским матчем с «Рейнджерс».

В сезоне-2022/23 Рябчук сыграл за команду 45 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент подтвердил информацию об интересе «Спартака» к Рябчуку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить