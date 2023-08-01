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Личка: не все игроки «Динамо» уверены, что могут соревноваться с ЦСКА и «Спартаком»

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о проблемах игроков бело-голубых.
Личка: не все игроки «Динамо» уверены, что могут соревноваться с ЦСКА и «Спартаком»
  • РИА Новости

«Не все игроки «Динамо» уверены, что могут соревноваться с ЦСКА и «Спартаком». А если думаешь: «У нас впереди тяжёлые игры», ты уже проиграл», — заявил главный тренер «Динамо» в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению тренера, никакого давления на профессиональных футболистов нет.

«У футболистов отличная работа и хорошая зарплата. Это не их работа, это их хобби. Сколько людей мечтает играть профессионально в футбол, хоккей, теннис. Давление есть на обычных людей, которые могут потерять работу», — сказал он.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) динамовцы с одним очком занимают 12-е место в турнирной таблице.

6 августа команда сыграет в гостях с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках третьего тура РПЛ.

Ранее Личка заявил, что игроки «Динамо» постепенно привыкают к его требованиям.

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