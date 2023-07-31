Гроссмейстер Непомнящий сохранил пятое место в рейтинге ФИДЕ, Карякин занимает 12-е место
- РИА Новости
В активе россиянина 2779 баллов. Вернувшийся в мае в рейтинг Сергей Карякин (2750) опустился с 11-го на 12-е место.
Лидирует в рейтинге норвежец Магнус Карлсен (2835), который летом 2022 года отказался от защиты звания чемпиона мира.
21 июля Непомнящий рассказал, что не планирует менять гражданство, но при этом отметил, что не очень хочет выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией.
Ранее Непомнящий рассказал, что в свободное время любит поиграть в компьютерные игры.