Хирург Шаманаев считает, что Бетербиев сможет вернуться к тренировкам через три месяца

Пластический и челюстно-лицевой хирург Сергей Шаманаев отреагировал на перенос титульного боя в полутяжёлой весовой категории между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом.

«Вероятно, у Бетербиева одонтогенный остеомиелит челюсти. Такое бывает при осложнениях после лечения зубов. В зависимости от распространённости процесса и объёма проведённого хирургического лечения возможны травмы костей лицевого скелета в виде переломов челюстей или альвеолярного отростка, в связи с чем необходим длительный период реабилитации (примерно от трёх месяцев до года при нормальном лечении). Раньше чем через три месяца к полноценной подготовке к бою он в любом случае не вернётся, поскольку речь идёт о серьёзных нагрузках и спаррингах», — заявил Шаманаев RT.

Он также отметил, что, если Бетербиева будут оперировать, он никак не сможет восстановиться к 19 августа, потому что речь идёт об операции, приёме антибиотиков — какая-то интоксикация всё равно есть.

«В случае выхода на ринг возможны новые переломы или распространение процесса. Если процесс распространён, то вследствие хронического воспалительного процесса возможна интоксикация, которая снижает спортивную форму. Теоретически существует и угроза для жизни. При распространённости процесса возможно и такое, хотя у нас нет данных об объёме поражения», — добавил Шаманаев.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал перенос титульного боя в полутяжёлой весовой категории между Бетербиевым и Смитом.