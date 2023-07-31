Футболист «Сочи» Дркушич заявил, что ему хватит €1000 евро в месяц для жизни в России

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал, сколько денег тратит в месяц.

«Когда я был в Словении, моя зарплата была очень маленькая. И тогда было нормально жить на €800. Но сейчас у меня другой уровень жизни. Я стал чаще кушать в ресторане», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Защитник заявил, что смог бы прожить на €1000 в месяц.

«Да, это точно», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний словенец принял участие в двух матчах за «Сочи» во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее косовский футболист казанского «Рубина» Мирлинд Даку признался, что ему сложно играть в России.