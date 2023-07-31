Косовский футболист «Рубина» Даку признался, что ему сложно играть в России

Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В РПЛ все команды сильные. Со всеми соперниками сложно играть. Они всегда стараются быть лучше и показать это в игре», — приводит слова Даку РИА Новости.

Также нападающий высказался о работе с главным тренером казанской команды Рашидом Рахимовым.

«Рахимов очень мотивирующий тренер, и он знает, чего хочет. Игроки стараются делать то, что он говорит, но порой это бывает непросто», — заявил он.

25-летний косовец перешёл в «Рубин» 11 июля 2023 года из хорватского «Осиека». В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в трёх матчах за казанцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче второго тура РПЛ.