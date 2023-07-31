Узнать больше

Косовский футболист «Рубина» Даку признался, что ему сложно играть в России

Короткая ссылка
Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Косовский футболист «Рубина» Даку признался, что ему сложно играть в России
  • РИА Новости

«В РПЛ все команды сильные. Со всеми соперниками сложно играть. Они всегда стараются быть лучше и показать это в игре», — приводит слова Даку РИА Новости.

Также нападающий высказался о работе с главным тренером казанской команды Рашидом Рахимовым.

«Рахимов очень мотивирующий тренер, и он знает, чего хочет. Игроки стараются делать то, что он говорит, но порой это бывает непросто», — заявил он.

25-летний косовец перешёл в «Рубин» 11 июля 2023 года из хорватского «Осиека». В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в трёх матчах за казанцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче второго тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить