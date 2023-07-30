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Дивеев выбыл до конца года после операции на голеностопе

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Врач московского ЦСКА Сергей Измайлов дал понять, что защитник Игорь Дивеев пропустит оставшиеся матчи армейцев в 2023 году.
Дивеев выбыл до конца года после операции на голеностопе
  • Gettyimages.ru

«Дивеев вернулся в Россию после успешной операции в Германии. С понедельника он приступит к работе над своим восстановлением. Ожидаем его появления в команде на первом зимнем сборе», — приводит слова Измайлова клубный Telegram-канал.

Напомним, что 23-летнего россиянина из-за повреждения заменили в перерыве матча за Суперкубок России с «Зенитом». 

В сезоне-2022/23 Дивеев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков был заменён из-за травмы в матче второго тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24 с «Ростовом».

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