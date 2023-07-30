Баскетболистка Грайнер пропустит два матча «Финикса» из-за психологических проблем

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер пропустит два ближайших матча клуба «Финикс», чтобы сосредоточиться на психическом здоровье.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление команды.

В феврале 2022 года Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в 1 млн рублей.

8 декабря стало известно, что Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута.

Ранее сообщалось, что блогер напал на Грайнер в аэропорту.