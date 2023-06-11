Блогер напал на освобождённую из тюрьмы в России баскетболистку Грайнер в аэропорту

Американский комик и блогер Алекс Штейн обрушился с критикой на освобождённую из тюрьмы в России баскетболистку Бриттни Грайнер в международном аэропорту Далласа Форт-Уэрт.

«Ты также собираешься бойкотировать Америку, почему ты ненавидишь Америку? Это был справедливый обмен?» — задавал Штейн вопросы баскетболистке.

Ведущий программы Prime Time Штейн известен тем, что на постоянной основе срывает собрания местных органов власти и противостоит политикам.

В феврале Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в 1 млн рублей.

8 декабря стало известно, что Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута.

Ранее Грайнер сообщила, что больше не будет играть за пределами США.