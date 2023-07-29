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Федерация фехтования Украины потребовала лишить Смирнову нейтрального статуса

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Руководство Федерации фехтования Украины (ФФУ) считает, что на россиянку Анну Смирнову необходимо наложить дисциплинарные санкции.
Федерация фехтования Украины потребовала лишить Смирнову нейтрального статуса
  • AFP

«ФФУ обратилась в Международную федерацию фехтования с требованием исключить саблистку Смирнову из списка нейтральных спортсменов, поскольку она демонстрирует вербальную поддержку российской армии», — сообщает пресс-служба ФФУ в социальных сетях.

Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о решении FIE отменить дисквалификацию Харлан.

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