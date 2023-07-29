Колобков: испытываю испанский стыд за действия FIE в ситуации с фехтовальщицей Харлан

Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о решении Международной федерации фехтования (FIE) отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан.

«Я считаю, что это порочная практика — подстраиваться под какую-то определённую ситуацию, а нынешняя ситуация очень постыдная. Есть правила, все их должны соблюдать, а постфактум пытаться что-то изменить — абсолютно неправильно. Честно говоря, я испытываю испанский стыд за Международную федерацию фехтования», — цитирует Колобкова РИА Новости.

Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже FIE отменила дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что FIE изменит регламент после инцидента с Харлан.