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Валуев: выборочная дипломатия — это современный МОК

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) выдать автоматическое право украинке Ольге Харлан на участие в Олимпиаде в Париже.
Валуев: выборочная дипломатия — это современный МОК
  • РИА Новости

«Хватит уже удивляться действиям МОК. Ублюдочная деятельность в отношении наших спортсменов и выборочная дипломатия — всё это современный МОК», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже FIE отменила дисквалификацию.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о решении FIE отменить дисквалификацию Харлан.

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