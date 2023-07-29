Валуев: выборочная дипломатия — это современный МОК
- РИА Новости
«Хватит уже удивляться действиям МОК. Ублюдочная деятельность в отношении наших спортсменов и выборочная дипломатия — всё это современный МОК», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».
Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.
28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже FIE отменила дисквалификацию.
Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о решении FIE отменить дисквалификацию Харлан.