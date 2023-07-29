Тарасова — о квоте МОК для Харлан: хочется, чтобы такую мягкость применяли и к нам
- РИА Новости
«Хочется, чтобы такую мягкость применяли не только к ним, но и к нам. Мы, как и все, должны всё делать по правилам», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.
Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.
28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию.
Ранее Ирина Роднина высказалась о решении FIE отменить дисквалификацию Харлан.