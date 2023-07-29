Роднина считает, что FIE не имела права отменять дисквалификацию украинской саблистки Харлан

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о решении Международной федерации фехтования (FIE) отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан.

«Федерация не просто отменяет дисквалификацию, она меняет свои правила. Харлан имела право не пожать руку из-за ограничений по COVID-19? Хватит нам сказки рассказывать. Коронавирус был в 2020—2021 году», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что Россия может подать в суд в CAS жалобу на FIE. По её словам, правила нельзя менять во время соревнований.

«А они обязаны были их поменять, чтобы допустить её до Олимпийских игр», — добавила Роднина.

Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже FIE отменила дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что FIE изменит регламент после инцидента с Харлан.