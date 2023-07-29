Узнать больше

Роднина считает, что FIE не имела права отменять дисквалификацию украинской саблистки Харлан

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о решении Международной федерации фехтования (FIE) отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан.
Роднина считает, что FIE не имела права отменять дисквалификацию украинской саблистки Харлан
  • РИА Новости

«Федерация не просто отменяет дисквалификацию, она меняет свои правила. Харлан имела право не пожать руку из-за ограничений по COVID-19? Хватит нам сказки рассказывать. Коронавирус был в 2020—2021 году», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что Россия может подать в суд в CAS жалобу на FIE. По её словам, правила нельзя менять во время соревнований.

«А они обязаны были их поменять, чтобы допустить её до Олимпийских игр», — добавила Роднина.

Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже FIE отменила дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что FIE изменит регламент после инцидента с Харлан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить