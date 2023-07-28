Батыргазиев рассказал, что мог принять участие в чемпионате мира по боксу в Узбекистане

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев объяснил, почему принял решение пропустить чемпионат мира по боксу в Узбекистане.

«Да, но мы с командой решили его пропустить, поскольку сборную уже укомплектовали и не хотелось разбивать имеющийся костяк. Тем более в отборе на турнир я не участвовал, с моей стороны было бы неправильно заявиться. Дивизион до 57 кг я больше не рассматриваю. Изначально весил 60 кг, но ради Игр в Токио решили спуститься вниз, потерпеть год. Но из-за пандемии ожидание растянулось на два. Мне приходилось очень тяжело, поскольку мышечная масса росла. Но выхода не было, поскольку я уже заработал лицензию, оставалось только готовиться к соревнованиям. Так что теперь если выступать по любителям, то только в более высокой категории», — заявил Батыргазиев в интервью RT.

Ранее Батыргазиев не исключил, что может выступить на Олимпиаде в Париже.