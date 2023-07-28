Боксёр Батыргазиев не исключил, что может выступить на Олимпиаде в Париже

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев допустил, что может выступить на летних ОИ-2024 в Париже.

«Не знаю, что будет завтра. Сейчас у меня есть мечта стать чемпионом мира по профессионалам и потом объединить все пояса. Пока этого никто не сделал, поэтому у меня есть шанс и фора стать первым в России. Всё может быть. Если скажут, что я нужен, с большим удовольствием выступлю и продемонстрирую мировому сообществу наше лидерство», — заявил Батыргазиев в интервью RT.

Ранее Батыргазиев высказался о бое с доминиканцем Франсисом Фрометой.