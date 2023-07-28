Батыргазиев — о бое с Фрометой: хотелось бы встретиться с теми, кто находится выше в рейтинге WBA

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев высказался о бое с доминиканцем Франсисом Фрометой.

«Конечно, хотелось бы встретиться с теми, кто находится выше в рейтинге WBA. Но не удалось. В сегодняшней ситуации очень сложно вести переговоры. Мы неинтересны топовым боксёрам, но стараемся сами им навязываться. Хорошо, что Франсис согласился.

Планируем войти в топ-5 и потом добиваться рейтингового боя. Там уже всё будет намного серьёзнее, и у них не будет возможности отказываться или уклоняться от наших предложений. Продолжаем стараться, а там уже как получится», — заявил Батыргазиев в интервью RT.

Ранее российский боксёр Артур Бетербиев рассказал, как проходит подготовка к бою с британским спортсменом Каллумом Смитом.