Лапочкин назвал очевидным решение удалить Сперцяна за фол на Зиньковском

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что главный арбитр матча групповой стадии Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским «Спартаком» Алексей Сухой правильно удалил полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Это очевидная красная, потому что он попадает открытыми шипами высоко в ногу, судья сработал абсолютно правильно и не воспользовался VAR, потому что сам всё хорошо видел. Отличное решение», — цитирует Лапочкина РИА Новости.

По его мнению, Сперцян не хотел нанести травму, но хавбек получил красную карточку «за серьёзное нарушение правил игры».

«Так получилось, мы знаем, что он абсолютно не грубый игрок. Бывает такое, он сам расстроился», — добавил Лапочкин.

Матч первого тура группы D в Краснодаре завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

Сперцян (44-я минута) получил прямую красную карточку в концовке первого тайма после грубой игры на Зиньковском.

«Спартак» в матче второго тура 8 августа примет на своём поле «Пари НН». «Краснодар» на следующий день в гостях сыграет с московским «Динамо».

Ранее Гильермо Абаскаль рассказал о характере травмы полузащитника Антона Зиньковского в матче Кубка России по футболу с «Краснодаром».