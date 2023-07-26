Агент Нереса об интересе «Зенита»: Давид сейчас — игрок «Бенфики»

Футбольный агент Джулиано Бертолуччи прокомментировал информацию об интересе к нападающему португальской «Бенфики» Давиду Нересу со стороны петербургского «Зенита».

«Давид сейчас — игрок «Бенфики». А всё остальное — это просто слухи», — цитирует Бертолуччи «Евро-Футбол.ру».

Санкт-петербургский клуб предложил €21 млн «Бенфике» за футболиста.

В прошедшем сезоне Нерес забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач в 48 матчах за «орлов» во всех турнирах. Контракт нападающего с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Нерес не планирует переходить в «Зенит» в летнее трансферное окно.