Узнать больше

Агент Нереса об интересе «Зенита»: Давид сейчас — игрок «Бенфики»

Короткая ссылка
Футбольный агент Джулиано Бертолуччи прокомментировал информацию об интересе к нападающему португальской «Бенфики» Давиду Нересу со стороны петербургского «Зенита».
Агент Нереса об интересе «Зенита»: Давид сейчас — игрок «Бенфики»
  • Gettyimages.ru
  • © Carlos Rodrigues

«Давид сейчас — игрок «Бенфики». А всё остальное — это просто слухи», — цитирует Бертолуччи «Евро-Футбол.ру».

Санкт-петербургский клуб предложил €21 млн «Бенфике» за футболиста. 

В прошедшем сезоне Нерес забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач в 48 матчах за «орлов» во всех турнирах. Контракт нападающего с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Нерес не планирует переходить в «Зенит» в летнее трансферное окно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить