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Карпов: «Зенит» предложил €21 млн «Бенфике» за Нереса

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Санкт-петербургский «Зенит» хочет подписать нападающего португальской «Бенфики» Давида Нереса за €21 млн.
Карпов: «Зенит» предложил €21 млн «Бенфике» за Нереса
  • Gettyimages.ru
  • © Gualter Fatia

Санкт-петербургский клуб предложил за бразильца €18 млн + €3 млн бонусами, однако португальцы не согласны с такой ценой и хотят отпустить футболиста за €30 млн, сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале. 

В прошедшем сезоне Нерес забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач в 48 матчах за «орлов» во всех турнирах. Контракт нападающего с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по трансферу полузащитника Клаудиньо.

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