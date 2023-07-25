Карпов: «Зенит» предложил €21 млн «Бенфике» за Нереса

Санкт-петербургский «Зенит» хочет подписать нападающего португальской «Бенфики» Давида Нереса за €21 млн.

Санкт-петербургский клуб предложил за бразильца €18 млн + €3 млн бонусами, однако португальцы не согласны с такой ценой и хотят отпустить футболиста за €30 млн, сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

В прошедшем сезоне Нерес забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач в 48 матчах за «орлов» во всех турнирах. Контракт нападающего с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по трансферу полузащитника Клаудиньо.