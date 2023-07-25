A Bola: Нерес не хочет переходить в «Зенит»

Нападающий «Бенфики» Давид Нерес не планирует переходить в «Зенит» в летнее трансферное окно.

Как сообщает A Bola, футболист чувствует себя комфортно в Португалии. Также 26-летний бразилец не хочет переходить в клуб из страны, вовлечённой в конфликт, из-за которого он покинул украинский «Шахтёр».

В прошедшем сезоне Нерес забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач в 48 матчах за «орлов» во всех турнирах. Контракт нападающего с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по трансферу полузащитника Клаудиньо.