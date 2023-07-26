Футболист «Рексема» пробил лёгкое в столкновении с вратарём «Манчестер Юнайтед»

Нападающий валлийского «Рексема» Пол Маллин пробил лёгкое в столкновении с голкипером английского «Манчестер Юнайтед» Нэйтаном Бишопом в ходе товарищеского матча.

Бишоп столкнулся с Маллином на 12-й минуте встречи, после чего нападающему была оказана экстренная помощь и он самостоятельно покинул поле в кислородной маске, сообщает Daily Mail.

Голкипер извинился перед форвардом в своём Twitter, написав: «Я допустил ошибку, не имея злого умысла, это был несчастный случай. Желаю скорейшего выздоровления и надеюсь увидеть тебя снова как можно быстрее».

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Рексема».

Ранее сообщалось, что упавший с лошади вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» испанец Серхио Рико должен будет перенести ещё одну операцию из-за травмы головы.