Футболист «Рексема» пробил лёгкое в столкновении с вратарём «Манчестер Юнайтед»
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Бишоп столкнулся с Маллином на 12-й минуте встречи, после чего нападающему была оказана экстренная помощь и он самостоятельно покинул поле в кислородной маске, сообщает Daily Mail.
Голкипер извинился перед форвардом в своём Twitter, написав: «Я допустил ошибку, не имея злого умысла, это был несчастный случай. Желаю скорейшего выздоровления и надеюсь увидеть тебя снова как можно быстрее».
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Рексема».
Ранее сообщалось, что упавший с лошади вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» испанец Серхио Рико должен будет перенести ещё одну операцию из-за травмы головы.