MD: упавшему с лошади вратарю ПСЖ Рико потребуется ещё одна операция
- AP
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Голкиперу потребуется хирургическое вмешательство по поводу аневризмы, сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что его состояние оценивается как стабильное, оно постепенно улучшается.
28 мая вратарь парижского клуба был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Его доставили в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.
Ранее Рико опубликовал первый пост в соцсетях после госпитализации.