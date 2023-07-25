MD: упавшему с лошади вратарю ПСЖ Рико потребуется ещё одна операция

Упавший с лошади вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» испанец Серхио Рико должен будет перенести ещё одну операцию из-за травмы головы.

Голкиперу потребуется хирургическое вмешательство по поводу аневризмы, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что его состояние оценивается как стабильное, оно постепенно улучшается.

28 мая вратарь парижского клуба был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Его доставили в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.

Ранее Рико опубликовал первый пост в соцсетях после госпитализации.