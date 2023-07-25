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MD: упавшему с лошади вратарю ПСЖ Рико потребуется ещё одна операция

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Упавший с лошади вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» испанец Серхио Рико должен будет перенести ещё одну операцию из-за травмы головы.
MD: упавшему с лошади вратарю ПСЖ Рико потребуется ещё одна операция
  • AP
  • © David Ramos/Pool Photo

Голкиперу потребуется хирургическое вмешательство по поводу аневризмы, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что его состояние оценивается как стабильное, оно постепенно улучшается. 

28 мая вратарь парижского клуба был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Его доставили в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.

Ранее Рико опубликовал первый пост в соцсетях после госпитализации.

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