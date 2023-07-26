Спецслужбы Литвы считают, что Дробязко не представляет угрозы национальной безопасности

Пресс-служба Департамента государственной безопасности Литвы сообщила, что фигуристка Маргарита Дробязко не представляет угрозы национальной безопасности страны.

«У Департамента государственной безопасности нет данных разведки относительно угрозы государственной безопасности, которые можно было бы предоставить ответственным лицам. Разведывательная служба не обладает полномочиями оценивать нравственные аспекты поведения граждан Литвы», — приводит официальный ответ госоргана литовский портал lrt.lt.

21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства фигуристки. Год назад президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

В 2000 году танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

Ранее российский фигурист Сергей Мозгов сообщил, что ему диагностировали болезнь Бехтерева.