Президенту Сенегала подарили футболку «Рубина»

Президент Сенегала Маки Салл в рамках рабочего визита получил в подарок футболку «Рубина».

Глава Татарстана Рустам Минниханов продемонстрировал лидеру одного из государств Африки ряд объектов спортивной инфраструктуры города. На стадионе «Ак Барс Арена» их встречал бывший футболист, а ныне тренер второй команды «Рубина» Гёкдениз Карадениз, который и вручил Саллу именную майку казанской команды.

В первом туре Российской премьер-лиги «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).

Ранее генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал о задачах клуба в сезоне-2023/24.