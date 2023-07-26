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Президенту Сенегала подарили футболку «Рубина»

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Президент Сенегала Маки Салл в рамках рабочего визита получил в подарок футболку «Рубина».
Президенту Сенегала подарили футболку «Рубина»
  • Gettyimages.ru
  • © Horacio Villalobos

Глава Татарстана Рустам Минниханов продемонстрировал лидеру одного из государств Африки ряд объектов спортивной инфраструктуры города. На стадионе «Ак Барс Арена» их встречал бывший футболист, а ныне тренер второй команды «Рубина» Гёкдениз Карадениз, который и вручил Саллу именную майку казанской команды.

В первом туре Российской премьер-лиги «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).

Ранее генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал о задачах клуба в сезоне-2023/24.

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