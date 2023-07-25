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Российская теннисистка Мирра Андреева пошутила после победы над украинкой Ястремской

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Российская теннисистка Мирра Андреева дала шутливый комментарий после победы над украинкой Даяной Ястремской.
Российская теннисистка Мирра Андреева пошутила после победы над украинкой Ястремской
  • Gettyimages.ru
  • © Visionhaus

«Очень довольна победой. Я показала великолепный уровень тенниса. Хотя лучше уточните это у моего тренера. Топ-50 — это новая цель, если я смогу. Если нет, у меня есть ещё 20 лет, чтобы сделать это», — цитирует Андрееву сайт WTA.

16-летняя теннисистка из России в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в швейцарской Лозанне разгромила Даяну Ястремскую с Украины со счётом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Ранее россиянка Эрика Андреева не смогла оформить выход во второй круг турнира WTA в Лозанне.

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