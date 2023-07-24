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Эрика Андреева проиграла в первом круге теннисного турнира в Лозанне

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Россиянка Эрика Андреева не смогла оформить выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в швейцарской Лозанне.
Эрика Андреева проиграла в первом круге теннисного турнира в Лозанне
  • AP

19-летняя теннисистка из России в матче первого круга потерпела поражение в двух сетах от хозяйки кортов Джил Тайхманн со счётом 2:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 17 минут.

Следующей соперницей теннисистки из Швейцарии станет победительница матча между соотечественницей Викторией Голубич и француженкой Ализе Корне.

Призовой фонд турнира составляет порядка $250 тыс.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мирра Андреева с победы стартовала на турнире категории WTA 250 в швейцарской Лозанне.

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