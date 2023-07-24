Эрика Андреева проиграла в первом круге теннисного турнира в Лозанне
- AP
19-летняя теннисистка из России в матче первого круга потерпела поражение в двух сетах от хозяйки кортов Джил Тайхманн со счётом 2:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 17 минут.
Следующей соперницей теннисистки из Швейцарии станет победительница матча между соотечественницей Викторией Голубич и француженкой Ализе Корне.
Призовой фонд турнира составляет порядка $250 тыс.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мирра Андреева с победы стартовала на турнире категории WTA 250 в швейцарской Лозанне.