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«Зенит» достиг договорённости с «Сочи» о переходе Адамова

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Голкипер «Сочи» Денис Адамов продолжит карьеру в санкт-петербургском «Зените».
«Зенит» достиг договорённости с «Сочи» о переходе Адамова
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Футбольные клубы пришли к соглашению о переходе вратаря, сообщается в официальном Telegram-канале сине-бело-голубых.

Отмечается, что с игроком подписан контракт по схеме «4 + 1». 

Из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды перешёл голкипер Никита Гойло.

Адамов в сезоне-2022/23 в 21 матче во всех турнирах пропустил 39 голов и два раза сыграл на ноль. Футболист является воспитанником «Краснодара». Transfermarkt оценивает его стоимость в €900 тыс.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет подписать нападающего португальской «Бенфики» Давида Нереса за €21 млн.

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