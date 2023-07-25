«Зенит» достиг договорённости с «Сочи» о переходе Адамова
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Футбольные клубы пришли к соглашению о переходе вратаря, сообщается в официальном Telegram-канале сине-бело-голубых.
Отмечается, что с игроком подписан контракт по схеме «4 + 1».
Из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды перешёл голкипер Никита Гойло.
Адамов в сезоне-2022/23 в 21 матче во всех турнирах пропустил 39 голов и два раза сыграл на ноль. Футболист является воспитанником «Краснодара». Transfermarkt оценивает его стоимость в €900 тыс.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет подписать нападающего португальской «Бенфики» Давида Нереса за €21 млн.