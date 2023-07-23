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Дрозг: Федерация хоккея Словении рада, что её спортсмены выступают в КХЛ

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Нападающий хабаровского «Амура» Ян Дрозг заявил, что в Словении положительно относятся к его желанию выступать за российский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дрозг: Федерация хоккея Словении рада, что её спортсмены выступают в КХЛ
  • РИА Новости

«После продления контракта с «Амуром» поводов общаться со своей федерацией у меня не было. Словенская федерация приветствует, чтобы хоккеисты выступали в России, так как тут хорошая игровая практика для хоккеистов сборной», — цитирует Дрозга ТАСС.

По его словам, в Словении стараются не политизировать спортивные вопросы, а национальная хоккейная федерация допускает всех игроков до участия в составе сборной на чемпионате мира.

«Выбирая хоккеистов для национальной сборной, у нас не обращают внимания, играю ли я в России или где-то ещё. Если я хочу играть на чемпионате мира, я буду стараться играть за свою сборную», — добавил форвард.

Дрозг в конце июня подписал новый однолетний контракт с клубом из Хабаровска. 24-летний нападающий на чемпионате мира 2023 года в семи матчах забросил три шайбы. Словенец в сезоне-2022/23 в составе «Амура» в 40 матчах набрал 21 (восемь голов + 13 результативных передач) очко.

Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» подписал двухлетний контракт с чешским хоккеистом Лукашем Клоком.

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