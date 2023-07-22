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«Нефтехимик» подписал двухлетний контракт с чешским хоккеистом Клоком

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Чешский нападающий Лукаш Клок вернулся в Россию и в ближайших двух сезонах вновь будет выступать за клуб Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик».
«Нефтехимик» подписал двухлетний контракт с чешским хоккеистом Клоком
  • Gettyimages.ru

Хоккеист из Чехии подписал контракт с российской командой. Соглашение рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска.

Клок в сезоне-2021/22 в 44 матчах набрал 31 очко (пять голов + 26 результативных передач). 28-летний игрок стал вторым бомбардиром команды. Бывший хоккеист сборной Чехии в прошедшем сезоне играл в Северной Америке, Швеции и Швейцарии.

Ранее канадский нападающий Джемел Смит достиг договорённости о подписании контракта с минским «Динамо».

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