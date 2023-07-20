Экс-форвард «Тампы» Смит продолжит карьеру в минском «Динамо»

Канадский нападающий Джемел Смит достиг договорённости о подписании контракта с минским «Динамо».

Подробности будущего контракта 29‑летнего хоккеиста не указаны, сообщает пресс-служба минского клуба.

В сезоне-2022/23 Американской хоккейной лиги (НХЛ) Смит выступал за «Сиракьюс Кранч» и «Хендерсон Силвер Найтс». Форвард провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 53 очка, забросив 18 шайб и сделав 35 результативных передач.

Ранее минское «Динамо» объявило о подписании контракта с белорусским нападающим Андреем Стасем.