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Экс-форвард «Тампы» Смит продолжит карьеру в минском «Динамо»

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Канадский нападающий Джемел Смит достиг договорённости о подписании контракта с минским «Динамо».
Экс-форвард «Тампы» Смит продолжит карьеру в минском «Динамо»
  • AP
  • © Chris O'Meara

Подробности будущего контракта 29‑летнего хоккеиста не указаны, сообщает пресс-служба минского клуба. 

В сезоне-2022/23 Американской хоккейной лиги (НХЛ) Смит выступал за «Сиракьюс Кранч» и «Хендерсон Силвер Найтс». Форвард провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 53 очка, забросив 18 шайб и сделав 35 результативных передач.

Ранее минское «Динамо» объявило о подписании контракта с белорусским нападающим Андреем Стасем.

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