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Российский пловец Рылов признался, что не собирается менять гражданство

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Российский пловец Евгений Рылов заявил, что не собирается менять гражданство.
Российский пловец Рылов признался, что не собирается менять гражданство
  • РИА Новости

«Отказываться от страны ради личной выгоды я не готов. При этом выбор других, обстоятельства могу понять: люди всю жизнь работали», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Пловец не осуждает коллег за смену спортивного гражданства.

«Винить их за то, что они хотят соревноваться, не стоит. Я думаю, это сугубо личное дело каждого спортсмена. Каждый делает свой выбор, и осуждать за это не буду. Каждый стремится к олимпийской медали, и для него это смысл жизни», — сказал он.

26-летний россиянин — двукратный олимпийский чемпион, а также серебряный призёр Олимпиады 2020 года и бронзовый призёр Игр 2016 года.

Ранее Рылов рассказал об участии в митинге по поводу присоединения Крыма к России.

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