Защитнику ЦСКА Дивееву будет проведена операция в Германии

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев из-за травмы перенесёт хирургическое вмешательство в Германии.

«К сожалению, травма Дивеева требует оперативного вмешательства. Ему будет выполнена операция на голеностопном суставе. Сразу после ее окончания мы сообщим о результатах и ориентировочных сроках восстановления», — приводит слова главного врача ЦСКА Эдуарда Безуглова пресс-служба клуба.

Напомним, что 23-летнего россиянина из-за повреждения заменили в перерыве матча за Суперкубок России с «Зенитом».

В сезоне-2022/23 Дивеев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее в ЦСКА сообщили, что Карраскаль не полетел на матч с «Уралом».