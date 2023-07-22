В ЦСКА сообщили, что Карраскаль не полетел на матч с «Уралом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что полузащитник Хорхе Карраскаль не сможет принять участие в матче первого тура РПЛ с «Уралом».

«Карраскаль не полетел на матч, продолжает заниматься индивидуально», — цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».

Хавбек получил травму 9 июля в товарищеском матче с «Динамо» (3:6).

В прошедшем сезоне 25-летний колумбиец забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» сделал предложение ЦСКА о переходе Карраскаля.