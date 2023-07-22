В ЦСКА сообщили, что Карраскаль не полетел на матч с «Уралом»
- РИА Новости
«Карраскаль не полетел на матч, продолжает заниматься индивидуально», — цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».
Хавбек получил травму 9 июля в товарищеском матче с «Динамо» (3:6).
В прошедшем сезоне 25-летний колумбиец забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» сделал предложение ЦСКА о переходе Карраскаля.