Узнать больше

Машьянов: хочется, чтобы имя Бивола отметили в международном Зале боксёрской славы

Короткая ссылка
Геннадий Машьянов, тренер российского боксёра Дмитрия Бивола, рассказал, какое достижение своего подопечного в карьере считает самым значимым.
Машьянов: хочется, чтобы имя Бивола отметили в международном Зале боксёрской славы
  • Gettyimages.ru
  • © Francois Nel

«Для тренеров обычно самая большая мечта — воспитать чемпиона мира среди профессионалов. Второй мой бзик был, чтобы ученик вышел на ринг в таком реликтовом месте, как Медисон-сквер-гарден, где выступали все великие спортсмены, имена которых вписаны золотыми буквами в историю бокса. Дима всё это исполнил. После этого он ещё был признан лучшим по итогам года и вне зависимости от весовых категорий. Какие ещё могут быть желания? Конечно, хочется, чтобы он стал абсолютным чемпионом в какой-то из категорий, а его имя отметили в международном Зале боксёрской славы. Причём всё это вполне достижимо», — заявил Машьянов в интервью RT.

Ранее Машьянов предположил, почему сорвался реванш его подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить