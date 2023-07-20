Машьянов: хочется, чтобы имя Бивола отметили в международном Зале боксёрской славы

Геннадий Машьянов, тренер российского боксёра Дмитрия Бивола, рассказал, какое достижение своего подопечного в карьере считает самым значимым.

«Для тренеров обычно самая большая мечта — воспитать чемпиона мира среди профессионалов. Второй мой бзик был, чтобы ученик вышел на ринг в таком реликтовом месте, как Медисон-сквер-гарден, где выступали все великие спортсмены, имена которых вписаны золотыми буквами в историю бокса. Дима всё это исполнил. После этого он ещё был признан лучшим по итогам года и вне зависимости от весовых категорий. Какие ещё могут быть желания? Конечно, хочется, чтобы он стал абсолютным чемпионом в какой-то из категорий, а его имя отметили в международном Зале боксёрской славы. Причём всё это вполне достижимо», — заявил Машьянов в интервью RT.

Ранее Машьянов предположил, почему сорвался реванш его подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.