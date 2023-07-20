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Машьянов предположил, почему сорвался реванш Бивола с Альваресом

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Тренер действующего обладателя титула в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов высказал мнение, почему сорвался реванш его подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.
Машьянов предположил, почему сорвался реванш Бивола с Альваресом
  • Gettyimages.ru
  • © Francois Nel

«Мне кажется, он в ближайшее время не согласится драться. Может быть, когда-нибудь согласится на реванш, но для начала менеджеры доведут интерес до кипения, чтобы Канело сумел получить максимальные деньги за поединок. Это противостояние станет финишем в его карьере», — заявил Машьянов в интервью RT.

Он также отметил, что Канело — амбициозный человек, который хотел реванша.

«Но команда провела анализ, сделала расклад предстоящего боя. И наверное, привела достаточно аргументов, что этот поединок не выиграть, а поражение будет равносильно завершению карьеры», — добавил Машьянов.

Ранее менеджер Бивола Вадим Корнилов рассказал, когда его клиент планирует провести следующий поединок.

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