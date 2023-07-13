Кожевникова заявила, что российские спортсмены лишились возможности получать высокие гонорары

Призёр двух Олимпийских игр в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова рассказала о проблемах российских спортсменов с мотивацией.

«Очень сильный сбой мотивации. Вижу, что люди напуганы и не понимают, как им действовать. То есть им становится всё сложнее и сложнее себе объяснять, зачем нужно продолжать терпеть тренировочные нагрузки, если выхода на крупные соревнования нет.

Тогда её удавалось микшировать хорошими заработками и близкой перспективой возвращения прежней жизни. Сейчас, даже выезжая на какие-то локальные мероприятия в Киргизию или Казахстан, спортсмены всё чаще задают себе вопрос: почему те, с кем я соревнуюсь, выступают на крупных турнирах, а я этой возможности лишён?

Все мы так или иначе биологические существа, и нами управляет система вознаграждения. Спортсмены работают за внешнюю мотивацию — победу, деньги, славу, и всё это сильно стимулирует дофаминовую систему. Невозможно в одночасье взять и от всего этого отвязаться, если ты не тибетский монах.

Всё, что мы можем — это постараться выстроить систему внутренней мотивации таким образом, чтобы сохранить в человеке способность стремиться к развитию, когда трудно и нет обещанного вознаграждения. Нагрузки-то запредельны. Нужно держать удар, а стресс-система начинает капитулировать», — заявила Кожевникова в интервью RT.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил на вопрос о возможном участии российских спортсменов в Азиатских играх.