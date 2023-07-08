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Поздняков: на данный момент ОКР не получал приглашений к участию в Азиатских играх

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о возможном участии российских спортсменов в Азиатских играх.
Поздняков: на данный момент ОКР не получал приглашений к участию в Азиатских играх
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла.

За последние несколько месяцев мы слышали немало спекуляций на тему допуска россиян и белорусов к тем или иным международным турнирам. В подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами», — написал Поздняков в Telegram-канале.

Как сообщает Inside the Games, российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе. Отмечается, что участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Ранее глава ASOIF призвал международные федерации помочь Международному олимпийскому комитету в вопросе допуска россиян к Играм.

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