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В России стартовал проект «Перепись любителей регби»

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Компания PARI и Федерация регби России (ФРР) объявили о старте всероссийской переписи поклонников регби.
В России стартовал проект «Перепись любителей регби»
  • © PARI

Цель совместного проекта — объединить в мощном комьюнити спортсменов и любителей регби по всей стране.

Поклонники регби смогут выбрать на специально созданном сайте, где им тренироваться или болеть за свою любимую команду. Для этого следует отметить своё местоположение на карте. Кроме того, участники проекта смогут оставлять сообщения другим любителям регби. Например, чтобы найти компанию для просмотра трансляций или поддержать свой клуб на стадионе.

Для тех, кто только начинает погружаться в этот вид спорта, на сайте доступен блок правил регби. На связи с участниками переписи будет находиться лучший регбист России 2015 и 2018 годов Василий Артемьев. Любой желающий сможет задать ему вопрос о регби. Ответы экс-игрок сборной России будет записывать на видео в Telegram-канале «Кружок регбистов».

Также PARI совместно с Федерацией регби России сняли ироничный проморолик о проекте «Перепись регбистов». Его озвучил легендарный ведущий Николай Дроздов. В съёмках принимали участие регбисты, выступающие за профессиональные российские клубы.

Ранее председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев заявил, что организация в данный момент не имеет отношений со Всемирной федерацией регби.

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