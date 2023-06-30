Артемьев: World Rugby просто не отвечает на наши письма
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«После того как они приостановили наше членство, первое время была ещё какая-то вялая переписка. А сейчас они просто не отвечают на наши письма, причём мы пишем письма технического характера, никого ни о чём не просим», — приводит слова Артемьева ТАСС.
Напомним, World Rugby в марте отстранила российскую сборную от участия в соревнованиях под её эгидой.
Ранее сообщалось, что ФРР не будет приглашать иностранцев на пост главного тренера сборной.