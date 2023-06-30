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Артемьев: World Rugby просто не отвечает на наши письма

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Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что организация в данный момент не имеет отношений со Всемирной федерацией регби (World Rugby).
Артемьев: World Rugby просто не отвечает на наши письма
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Redington

«После того как они приостановили наше членство, первое время была ещё какая-то вялая переписка. А сейчас они просто не отвечают на наши письма, причём мы пишем письма технического характера, никого ни о чём не просим», — приводит слова Артемьева ТАСС.

Напомним, World Rugby в марте отстранила российскую сборную от участия в соревнованиях под её эгидой.

Ранее сообщалось, что ФРР не будет приглашать иностранцев на пост главного тренера сборной.

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