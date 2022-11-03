Федерация регби России не будет приглашать иностранцев на пост главного тренера сборной

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев рассказал, когда будет назначен новый главный тренер национальной сборной.

«Не видим в качестве главного тренера иностранных специалистов. Мы будем опираться на наших специалистов. В декабре будет назначен главный тренер сборной с горизонтом планирования на пять лет», — цитирует Артемьева ТАСС.

Летом пост главного тренера сборной покинул южноафриканец Дик Мюир, который руководил командой с декабря 2021 года.

Напомним, Всемирная федерация регби (World Rugby) в марте отстранила российскую сборную от участия в соревнованиях под её эгидой.

Ранее сообщалось, что ФРР хочет возродить московский регбийный клуб «Спартак».