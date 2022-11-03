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Федерация регби России не будет приглашать иностранцев на пост главного тренера сборной

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Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев рассказал, когда будет назначен новый главный тренер национальной сборной.
Федерация регби России не будет приглашать иностранцев на пост главного тренера сборной
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  • © PeopleImages

«Не видим в качестве главного тренера иностранных специалистов. Мы будем опираться на наших специалистов. В декабре будет назначен главный тренер сборной с горизонтом планирования на пять лет», — цитирует Артемьева ТАСС.

Летом пост главного тренера сборной покинул южноафриканец Дик Мюир, который руководил командой с декабря 2021 года.

Напомним, Всемирная федерация регби (World Rugby) в марте отстранила российскую сборную от участия в соревнованиях под её эгидой.

Ранее сообщалось, что ФРР хочет возродить московский регбийный клуб «Спартак».

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