Федерация регби России не будет приглашать иностранцев на пост главного тренера сборной
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«Не видим в качестве главного тренера иностранных специалистов. Мы будем опираться на наших специалистов. В декабре будет назначен главный тренер сборной с горизонтом планирования на пять лет», — цитирует Артемьева ТАСС.
Летом пост главного тренера сборной покинул южноафриканец Дик Мюир, который руководил командой с декабря 2021 года.
Напомним, Всемирная федерация регби (World Rugby) в марте отстранила российскую сборную от участия в соревнованиях под её эгидой.
Ранее сообщалось, что ФРР хочет возродить московский регбийный клуб «Спартак».